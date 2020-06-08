Езерский назвал сильные стороны Динамо и Зари в борьбе за "серебро" УПЛ

Экс-защитник сборной Украины и ряда отечественных клубов Владимир Езерский ждет интересной борьбы за второе место в чемпионате Украины.

"На серебро претендуют четыре команды. Я бы не стал списывать со счетов Десну и Александрию. Конечно, по уровню игры главный фаворит – Заря. По подбору игроков сильнее других, безусловно, выглядит Динамо.

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Но Десна еще наберет обороты – ведь впереди еще семь туров! Думаю, что скоро мы увидим и прежнюю Александрию. У команды Шарана есть огромный опыт прошлых сезонов, в том числе и игры в Лиге Европы. В целом жду очень увлекательную борьбу за второе место", – сказал Езерский в комментарии Команда 1.

К слову, после 25-и туров Заря и Динамо набрали по 49 очков, однако луганчане опережают киевлян в турнирной таблице благодаря дополнительным показателям. Далее следуют Десна (46) и Александрия (43). Лидерство уверенно удерживает Шахтер, имея в своем активе 65 зачетных пунктов.

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