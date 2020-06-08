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Єзерський назвав сильні сторони Динамо і Зорі у боротьбі за "срібло" УПЛ

13:02 251 Читать на русском
Єзерський назвав сильні сторони Динамо і Зорі у боротьбі за "срібло" УПЛ
ФК Зоря

Екс-захисник збірної України та низки вітчизняних клубів Володимир Єзерський очікує цікавої боротьби за друге місце в чемпіонаті України.

"На срібло претендують чотири команди. Я б не став списувати з рахунків Десну і Олександрію. Звичайно, за рівнем гри головний фаворит – Зоря. За підбором гравців сильніше за інших, безумовно, виглядає Динамо.

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Але Десна ще набере обертів – адже попереду ще сім турів! Думаю, що незабаром ми побачимо і колишню Олександрію. У команди Шарана є величезний досвід минулих сезонів, в тому числі і гри в Лізі Європи. В цілому очікую дуже захоплюючу боротьбу за друге місце", – сказав Єзерський у коментарі Команда 1.

До слова, після 25-и турів Зоря і Динамо набрали по 49 очок, однак луганці випереджають киян у турнірній таблиці завдяки додатковим показникам. Далі йдуть Десна (46) та Олександрія (43). Лідерство впевнено утримує Шахтар, маючи у своєму активі 65 залікових пунктів.

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Теги
Динамо Динамо Зоря Зоря Олександрія Олександрія Десна Десна Володимир Єзерський Володимир Єзерський
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