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Буряк: Зарю делают из воспитанников Динамо и Шахтера

09:17 21 Читати українською
Буряк: Зарю делают из воспитанников Динамо и Шахтера
Леонид Буряк / фото Радио Свобода

Бывший тренер Динамо Леонид Буряк оценил результаты Зари после паузы в УПЛ.

"Игра Зари все равно мне нравится. Эту команду делают из воспитанников Динамо и Шахтера, и делают это классно.

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Однако сейчас проблемы Зари в чем-то похожи с проблемами Десны – нет в команде Скрипника такого количества мастеров, как у Шахтера. Значит, когда форма еще не та, добывать очки труднее. Но Заря, уверен, будет быстро добавлять", – сказал Буряк в комментарии Footboom.

К слову, после 25-и туров Заря набрала 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице, опережая Динамо по дополнительным показателям.

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