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"Когда Заря водит киевлян за нос – это удар": Морозюк оценил шансы Скрипника возглавить Динамо

14:43 85 Читати українською
"Когда Заря водит киевлян за нос – это удар": Морозюк оценил шансы Скрипника возглавить Динамо
Николай Морозюк (справа) / Твиттер ФК Ризеспор

Украинский защитник турецкого Ризеспора Николай Морозюк внимательно следит за успехами своей бывшей команды.

"Вылет Динамо из Лиги Европы шоком не стал. Я знаю, как они провели каждый матч в группе. Мне было больно смотреть, как складывался для них групповой турнир, как они вели борьбу за второе место. Необходимы кардинальные изменения.

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Нужно вносить что-то новое. За последние годы в Динамо давали результат те, кто приходил с новыми идеями. Я тоже могу стать тренером, исповедовать динамовский стиль... Ну какой динамовский стиль? Если бы Лобановский был жив в наше время, его видение футбола кардинально отличалось бы от того, что было 20 лет назад. Некоторые так и остался в 1998 году.

Скрипник в Динамо? Когда Заря под его руководством водит за нос Динамо – это удар по самолюбию. Когда твои конкуренты играют на голову выше, играя в другой команде", – сказал Морозюк в комментарии каналу "Футбол 1".

Напомним, после 23 туров Заря занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 46 очков, Динамо идет третьим. Шахтер лидирует, набрав 59 пунктов.

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Динамо Киев Динамо Киев Николай Морозюк Николай Морозюк Заря Заря Ризеспор Ризеспор Виктор Скрипник Виктор Скрипник
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