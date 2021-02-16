Экс-наставник Динамо Вадим Евтушенко стал главным тренером Кристалла, сообщает издание SportArena.

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На этом посту 62-летний специалист заменит Сергея Шевченко, который возглавил команду лишь несколько недель назад. Напомним, в сезоне 2019/20 Евтушенко работал в тренерском штабе Динамо под руководством Алексея Михайличенко.

После 16-ти туров Первой лиги херсонский Кристалл остается на дне турнирной таблицы только с 4-мя очками.

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