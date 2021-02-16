Екс-наставник Динамо Вадим Євтушенко став головним тренером Кристала, повідомляє видання SportArena.

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На цій посаді 62-річний фахівець замінить Сергія Шевченка, який очолив команду лише кілька тижнів тому. Нагадаємо, у сезоні 2019/20 Євтушенко працював у тренерському штабі Динамо під керівництвом Олексія Михайличенка.

Після 16-ти турів Першої ліги херсонський Кристал залишається на дні турнірної таблиці лише з 4-ма очками.

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