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Евтушенко: Если играть так, как Ворскла, то лучше вообще не выходить на матч

20:25 85 Читати українською
Евтушенко: Если играть так, как Ворскла, то лучше вообще не выходить на матч
ФК Ворскла

Известный украинский тренер и эксперт Вадим Евтушенко прокомментировал неудовлетворительные результаты Ворсклы в УПЛ.

"Выступление полтавчан, пожалуй, самое большое разочарование на старте сезона, даже при том, что есть команды, которые набрали меньше очков. Ворскла укомплектована достаточно квалифицированными исполнителями.

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Понятно, что в них присутствуют проблемы финансового характера, но футболисты, выходя на поле должны понимать, что они, прежде всего, борются за свой имидж, который в будущем работал бы на них. А если так играть, то лучше вообще не выходить на матч", – цитирует Евтушенко Zbirna.com.

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Заметим, что Ворскла после 6 туров УПЛ занимает 8 место в турнирной таблице и имеет в своем активе 6 очков.

Украина6 тур

Александрия - Ворскла: Суббота 25 августа 2018

Александрия
Матч окончен
2 : 0
Ворскла
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Ворскла Ворскла Вадим Евтушенко Вадим Евтушенко Александрия - Ворскла
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