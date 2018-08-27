Евтушенко: Если играть так, как Ворскла, то лучше вообще не выходить на матч

Известный украинский тренер и эксперт Вадим Евтушенко прокомментировал неудовлетворительные результаты Ворсклы в УПЛ.

"Выступление полтавчан, пожалуй, самое большое разочарование на старте сезона, даже при том, что есть команды, которые набрали меньше очков. Ворскла укомплектована достаточно квалифицированными исполнителями.

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Понятно, что в них присутствуют проблемы финансового характера, но футболисты, выходя на поле должны понимать, что они, прежде всего, борются за свой имидж, который в будущем работал бы на них. А если так играть, то лучше вообще не выходить на матч", – цитирует Евтушенко Zbirna.com.

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Заметим, что Ворскла после 6 туров УПЛ занимает 8 место в турнирной таблице и имеет в своем активе 6 очков.