Євтушенко: Якщо грати так, як Ворскла, то краще взагалі не виходити на матч

Відомий український тренер та експерт Вадим Євтушенко прокоментував незадовільні результати Ворскли в УПЛ.

"Виступ полтавчан, мабуть, найбільше розчарування на старті сезону, навіть при тому, що є команди, які набрали менше очок. Ворскла укомплектована досить кваліфікованими виконавцями.

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Зрозуміло, що у них присутні проблеми фінансового характеру, але футболісти, виходячи на поле повинні розуміти, що вони, перш за все, борються за власний імідж, який в майбутньому працював би на них. А якщо так грати, то краще взагалі не виходити на матч", – цитує Євтушенка Zbirna.com.

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Зауважимо, що Ворскла після 6 турів УПЛ посідає 8 місце у турнірній таблиці та має у своєму активі 6 очок.