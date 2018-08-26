Шевчук: Ворскла полностью провалила матч против Александрии

Бывший защитник Шахтера и сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился впечатлениями от победы Александрии над Ворсклой (2:0).

"Я знал, что Александрия всегда здорово играет дома, поэтому они заслуженно победили, показав уверенную игру. Я разочарован игрой Ворсклы, потому что скоро Лига Европы. Если они в таком состоянии подходят к этим играм, то они полностью еще не готовы. Не было той самоотдачи, не было рисунка игры и комбинаций, хотя в команде играют опытные игроки.

Александрия - Ворскла - 2: 0 - видео голов и обзор матча

Ворскла полностью провалила матч против Александрии, поэтому стоит пересмотреть свое отношение к делу, подготовиться к следующим играм. Любой навес, угловой для Александрии был, как пенальти.

В первом пропущенном мяче Ворсклы виноват Карека, потому что нападающий не досмотрел за своим игроком, чем и воспользовался Банада. Ковалец и Цуриков выполняли очень хорошие передачи в чужую штрафную, на такие подачи Шусту было очень тяжело выходить", – рассказал Шевчук в эфире телеканала Футбол.

Напомним, Александрия дома уверенно победила Ворсклу со счетом 2:0.

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