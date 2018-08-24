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Ворскла узнает вердикт УЕФА о возможности проведения матчей ЛЕ в Полтаве на следующей неделе

23 августа 22:32 40 Читати українською
Ворскла узнает вердикт УЕФА о возможности проведения матчей ЛЕ в Полтаве на следующей неделе
ФК Ворскла

Вскоре станет известно, сможет ли Ворскла проводить матчи группового этапа Лиги Европы на домашнем стадионе.

Решение о допуске стадиона им. Бутовского к матчам группового раунда Лиги Европы будет принято на следующей неделе, сообщает FootballHub.

Сачко: Руководители Ворсклы делают все возможное, чтобы мы играли домашние матчи Лиги Европы в Полтаве

Ранее сообщалось, что инспекция УЕФА посетит Полтаву для проверки стадиона Ворсклы.

К слову, Ворскла недавно представила новую систему освещения на стадионе и успела провести первый матч против Мариуполя после реконструкции стадиона.

Теги
Лига Европы Ворскла имени Алексея Бутовского Ворскла Ворскла
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