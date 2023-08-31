Европейский клуб сдержанно ответил на возможный трансфер Гармаша
Переход хавбека Динамо Дениса Гармаша в хорватский Осиек находится под вопросом.
Как сообщалось ранее, 33-летнего Гармаша связывают с переходом в хорватский Осиек, а стороны уже якобы договорились о трансфере.
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Впрочем, хорваты довольно сдержанно ответили на запрос Украинского футбола: "Осиек не комментирует трансферные спекуляции. С наилучшими пожеланиями".
Напомним, Гармаш, контракт которого с Динамо действует до 30 июня 2025 года, не попал в заявку "бело-синих" на УПЛ. Transfermarkt оценивает его в 1,2 млн евро.
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