Накануне появилась информация, что Денис Гармаш близок к переходу в Осиек, который в текущем чемпионате Хорватии занимает 2 место после 5-ти туров. Ветерану Динамо осталось только пройти медосмотр.

Ветеран Динамо продолжит карьеру в Европе – стороны согласовали переход, – СМИ

Хорватское издание Sportske novosti подтверждает достижение договоренности о переходе 33-летнего украинца (правда, не уточняет условия сделки). Уже сегодня, 29 августа, Гармаш должен пройти медосмотр перед подписанием контракта. Вместе с Денисом такая же процедура ожидает еще нескольких потенциальных новичков Осиека.

При этом хорватское СМИ выражает изрядную эйфорию из-за перехода украинского полузащитника. "Одно из самых громких усилений в истории Осиека. Клуб еще никогда не подписывал футболиста с такой богатой биографией. Приходит икона знаменитого клуба. Это игрок именно такого профиля, который сейчас нужен Осиеку", – пишет Sportske novosti.

Гармаш станет вторым украинцем в составе Осиека. В хорватском клубе уже выступает 22-летний Александр Драмбаев, арендованный из Шахтера. Защитник успел сыграть уже 8 матчей во всех турнирах.

В сезоне 2023/24 Гармаш еще не играл в составе первой команды Динамо. За "бело-синих" хавбек провел 361 матч, в которых забил 54 гола и отдал 45 ассистов. Также у Дениса есть опыт выступлений в Турции – во второй половине сезона 2020/21 он сыграл 16 матчей за Ризеспор (3 гола). Его контракт с Динамо действует до 30 июня 2025 года.

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