Клуб Эредивизи радостно презентовал новую гостевую форму, которая должна была отсылать к сезону 1993/94. Тогда Херенвен вернулся в элиту и до сих пор не вылетал.

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Взрыв в соцсетях вызвали цвета рукава, точно повторяющие флаг России. Фанаты уничтожают руководство за согласование такого унизительного элемента в наше время. "Боже, это просто ужас! Кто выбирал это сочетание цветов?", "Кто-то может объяснить, почему на нашей форме российский флаг?", "Автор формы – тотальный истукан", "Мы что, стали новой армией Путина?" – комментарии в таком стиле распространяются по сети.

Руководство клуба пытается оправдать скандальный комплект и менять его пока не планирует. "Есть люди, которые ассоциируют с нашей формой ситуацию в мире, против которой все хотели бы выступить. Конечно, наш клуб тоже выступает против. Но нас очень раздражает и огорчает то, что все восприняли это таким образом. Я же вижу рукав с цветами Херенвена и нашей родной Фрисландии.

С гостевой футболкой всегда можно поэкспериментировать. Мы гордимся тем, что непрерывно играем в элите вот уже 30 лет. К счастью, мы также получаем много положительных отзывов, а некоторые даже полагают, что это самая красивая футболка в мире", – отрезал коммерческий директор Херенвена Мартин Купман.

Ophef over 'Russisch' uitshirt Heerenveen: 'Friese vlag is enige waar ik aan denk' https://t.co/cARYE6PxRr — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) July 7, 2023

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