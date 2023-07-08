Клуб Ередивізі радісно презентував нову гостьову форму, яка мала відсилати до сезону 1993/94. Тоді Херенвен повернувся до еліти і досі не вилітав.

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Вибух у соцмережах спричинили кольори рукава, які точно повторюють прапор Росії. Фанати знищують керівництво за погодження такого принизливого елемента в наш час. "Боже, це просто жахіття! Хто обирав це поєднання кольорів?", "Хтось може пояснити, чому на нашій формі російський прапор?", "Автор форми – тотальний бовдур", "Ми що, стали новою армією Путіна?" – коментарі в такому стилі ширяться мережею.

Керівництво клубу намагається виправдати скандальний комплект і змінювати його поки не планує. "Є люди, які асоціюють з нашою формою ситуацію у світі, проти якої всі хотіли б виступити. Звісно, наш клуб також виступає проти. Але нас дуже дратує і засмучує те, що всі сприйняли це таким чином. Я ж бачу рукав з кольорами Херенвена і нашої рідної Фрісландії.

З гостьовою футболкою завжди можна поекспериментувати. Ми пишаємося тим, що безперервно граємо в еліті ось уже 30 років. На щастя, ми також отримуємо багато позитивних відгуків, а деякі навіть вважають, що це найкрасивіша футболка у світі", – відрубав комерційний директор Херенвена Мартін Купман.

Ophef over 'Russisch' uitshirt Heerenveen: 'Friese vlag is enige waar ik aan denk' https://t.co/cARYE6PxRr — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) July 7, 2023

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