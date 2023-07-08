Российские деятели футбола от нечего делать находят новые варианты потратить свою бесперспективную жизнь.

В пятницу, 7 июля, российский футбольный союз сообщил "очень печальную новость". Арбитр Даниил Шеметов погиб в возрасте 31 года.

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Как оказалось, "очень перспективный" судья вместо развития карьеры поехал воевать на территории Украины. Там его постигла привычная судьба российского оккупанта – смерть. Ранее Шеметов работал на уровне Второй лиги страны-террориста и якобы мог рассчитывать на переход в Первую.

Интересно, что РФС даже не уточнял причины и место смерти Шеметова, обойдясь общими фразами о "большой потере и помощи семье".

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