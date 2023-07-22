Как сообщал ранее "Футбол 24", голкипера юношеской сборной Украины Давида Фесюка хочет видеть в своем лагере ряд клубов, среди которых Айнтрахт, Гурник, Янг Бойз и Грассхоппер.

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Однако Хайдук, которому принадлежит 18-летний вратарь, не планирует расставаться со своим игроком, несмотря на интерес от других команд. По информации Sport.ua, хорваты готовы вести переговоры по игроку, но имеют одно условие: предложение по украинцу должно стартовать от 500 тысяч евро и 20 процентов от следующей продажи (Transfermarkt оценивает Давида в 50 тысяч евро).

Напомним, Фесюк перешел в Хайдук прошлым летом. Его контракт действует до 31 декабря 2024 года. Голкипер уже успел дебютировать за основную команду (в прошлом сезоне он провел 5 матчей за U-19, в которых пропустил 2 гола, а 3 матча отстоял "на ноль").

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