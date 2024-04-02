Генеральный менеджер Аякса Алекс Крёз подозревается в торговле инсайдерской информацией. Как информирует Voetbal International, он купил акции амстердамского клуба, уже зная о том, что станет новым генеральным менеджером. В связи с этим руководство "красно-белых" отстранило его от работы и намерено прекратить с ним сотрудничество.

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По данным наблюдательного совета, Крёз приобрел более 17 тысяч акций Аякса за неделю до того, как был назначен новым генеральным менеджером клуба. "Мы очень неприятно удивлены, что это сейчас происходит с Аяксом. Это очень плохая ситуация для клуба и для всех, кто заботится о клубе. Действия Алекса Крёза несовместимы с тем, что мы отстаиваем в Аяксе. Тот момент, когда он купил акции, означает, что он торговал с инсайдерской информацией", – заявил председатель наблюдательного совета Аякса Михаэль ван Прааг.

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