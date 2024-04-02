Генеральний менеджер Аякса Алекс Крйоз підозрюється в торгівлі інсайдерською інформацією. Як інформує Voetbal International, він купив акції амстердамського клубу, вже знаючи про те, що стане новим генеральним менеджером. Через це керівництво "червоно-білих" відсторонило його від роботи і має намір припинити з ним співпрацю.

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За даними наглядової ради, Крйоз придбав понад 17 тисяч акцій Аякса за тиждень до того, як був призначений новим генеральним менеджером клубу. "Ми дуже неприємно здивовані, що це зараз відбувається з Аяксом. Це дуже погана ситуація для клубу і для всіх, хто піклується про клуб. Дії Алекса Крйоза несумісні з тим, що ми відстоюємо в Аяксі. Той момент, коли він купив акції, означає, що він торгував з інсайдерською інформацією", – заявив голова наглядової ради Аякса Міхаель ван Прааг.

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