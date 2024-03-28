Бробби взял 11-детнего Сэма на один день на клубную базу Аякса Де Тукомст и пригласил мальчика на Йохан Кройф Арену. Это стало для юного поклонника своеобразным поощрением после всего того, что ему пришлось перенести – парню диагностировали злокачественную опухоль в голове и он прошёл через ряд неприятных процедур.

Тренер чемпиона Нидерландов раскритиковал игроков – они определяли исполнителя штрафного игрой "камень-ножницы-бумага"

Как информирует ESPN, это событие произошло 3-го марта, в день матча 24-го тура чемпионата Нидерландов между Аяксом и Утрехтом (2:0). Сэм провёл утро на тренировочной базе Аякса, наблюдая за тренировкой, а днём посетил матч с Утрехтом, в котором Бробби оформил гол+пас.

После 26 туров в Эредивизи Аякс занимает 5-е место в турнирной таблице.