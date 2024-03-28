Форвард европейского гранда подарил 11-летнему болельщику один день своей жизни
Нападающий Аякса Брайан Бробби порадовал 11-летнего поклонника "красно-белых", проведя с ним целый день.
Бробби взял 11-детнего Сэма на один день на клубную базу Аякса Де Тукомст и пригласил мальчика на Йохан Кройф Арену. Это стало для юного поклонника своеобразным поощрением после всего того, что ему пришлось перенести – парню диагностировали злокачественную опухоль в голове и он прошёл через ряд неприятных процедур.
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Как информирует ESPN, это событие произошло 3-го марта, в день матча 24-го тура чемпионата Нидерландов между Аяксом и Утрехтом (2:0). Сэм провёл утро на тренировочной базе Аякса, наблюдая за тренировкой, а днём посетил матч с Утрехтом, в котором Бробби оформил гол+пас.
После 26 туров в Эредивизи Аякс занимает 5-е место в турнирной таблице.