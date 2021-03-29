Евро U-21. Групповой этап, 2 тур

Группа C

Дания – Исландия – 2: 0

Голы: Исаксен, 5, Беч Сёренсен, 18

Россия – Франция – 0:2

Голы: Эдуар, 15 (п), иконы, 24 (п)

Группа D

Хорватия – Швейцария – 3:2

Голы: Иванушеч, 8, Моро, 61 (п), Визингер, 64 – Имери, 79 (п), Куленович, 89

Португалия – Англия – 2:0

Голы: Дани Мота, 64, Тринкау, 74

Дания почти гарантировала себе плей-офф, одержав вторую победу в двух матчах. Исландия пока не дает достойного сопротивления своим соперникам. Зато Франция сделала очень важный шаг к выходу из группы, обыграв Россию благодаря двум пенальти. В последнем туре молодежка "Ле бльо" будет играть против аутсайдера. Россиянам, чтобы не вылететь, нужно побеждать Данию и надеяться на подвиг Исландии. Сценарий крайне маловероятен.

Испания – Италия: массовая стычка и три удаления в ничейном матче молодежного Евро, драма последних секунд

Англия привезла на турнир звездный состав, который оказался на грани краха. Два поражения в двух матчах. Сегодня британцев била Португалия, а один из голов в свой актив записал Франсишку Тринкау из Барселоны. Хорватия ворвалась в претенденты на плей-офф благодаря победе над Швейцарией. Перед последним туром в этом квартете ни одна из команд не потеряла шансы на плей-офф, но и не гарантировала себе проход дальше. Будет жарко.