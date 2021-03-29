Євро U-21. Груповий етап, 2 тур

Група C

Данія – Ісландія – 2:0

Голи: Ісаксен, 5, Беч Сьоренсен, 18

Росія – Франція – 0:2

Голи: Едуар, 15 (п), Іконе, 24 (п)

Група D

Хорватія – Швейцарія – 3:2

Голи: Іванушеч, 8, Моро, 61 (п), Візінгер, 64 – Імері, 79 (п), Куленовіч, 89

Португалія – Англія – 2:0

Голи: Дані Мота, 64, Трінкау, 74

Данія майже гарантувала собі плей-офф, здобувши другу перемогу в двох матчах. Ісландія поки не дає гідного спротиву своїм суперникам. Натомість Франція зробила дуже важливий крок до виходу з групи, обігравши Росію завдяки двом пенальті. В останньому турі молодіжка "Ле бльо" гратиме проти аутсайдера. Росіянам, щоб не вилетіти, потрібно перемагати Данію та сподіватися на подвиг Ісландії. Сценарій вкрай малоймовірний.

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Англія привезла на турнір зірковий склад, який опинився на межі краху. Дві поразки у двох матчах. Сьогодні британців била Португалія, а один із голів у свій актив записав Франсішку Трінкау із Барселони. Хорватія увірвалася в претенденти на плей-офф завдяки перемозі над Швейцарією. Перед останнім туром у цьому квартеті жодна з команд не втратила шанси на плей-офф та не гарантувала собі прохід далі. Буде гаряче.