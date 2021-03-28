Евро U-21. Групповой этап, 2 тур

Группа В

Испания – Италия – 0:0

Удаления: Мингеса, 87 – Скамакка, 87, Ловато, 86

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Еще до игры Пауло Николато должен был решить несколько кадровых проблем. Италия и так приехала на турнир без нескольких важных исполнителей, а после первого тура потерь прибавилось. Сандро Тонали и Рикардо Маркицца заработали удаления в первом туре, а Маттео Габбия получил дисциплинарное наказание. Зато пиренейцы сделали только два изменения – Браим Диас переместился в запас, освободив место для Ману Гарсии, а вместо Питы вышел Оскар Мингеса. Да, это именно тот центрбэк Барселоны, о котором вы подумали.

Уже со старта стало понятно, по какому сценарию будут развиваться события. Испания забрала мяч, а Италия компактно села в обороне. Правда, даже этого иногда не хватало, чтобы сдержать быстроногого Кукурелью. Воспитанник Барселоны был самым заметным на поле, регулярно создавая остроту и меняя позиции. Итальянцы, когда получали мяч, пытались как можно быстрее добраться до ворот соперника. Спустя полчаса игры преимущество пиренейцев во владении мячом составляло 67% на 33%, а количество передач могло бы порадовать признанных ценителей конструктивного футбола – 210 на 70.

Парадоксально, но самый опасный момент создала Италия. Это Давид Фраттези подобрал мяч в середине поля, прошел до линии штрафной и мощно пробил. Голкипер с большими проблемами получил мяч из-под перекладины и перевел на угловой. В целом "адзуррини" выглядели если не убедительнее, то солиднее. Да, владение было за Испанией, но это "Ла Рохита» не нанесла ни одного удара в створ на весь первый тайм.

Во втором тайме преимущество Испании уже не было таким ощутимым. Похоже, итальянцы поняли, что могут не только отбиваться. Но с мячом подопечные Пауло Николато выглядели менее убедительно. Позиционные атаки не для них. Неудивительно, что единственный свой момент они создали в контрвыпаде. Фработта промчался по левому флангу и прострелил на 11 метров, а там – никого.

Второй матч подряд Италия завершала вдевятером. Скамакка получил две желтые за фолы в атаке. Второй эпизод спровоцировал стычку, в которой Мингеса получил прямую красную, а Ровелла – еще одну желтую. В большинстве Испания должна была брать победу. За 5 минут команда Луиса де ла Фуэнте имела для этого больше моментов, чем за весь матч. Однако настоящие чудеса творил голкипер Италии. Но перед самым свистком рикошет от своего же защитника не оставил шансов и Корнесекки – мяч предательски опустился рядом с девяткой. Сумасшедшая ничья. Даром, что без голов.