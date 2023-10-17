Англия обыграла Италию, вышла на Евро-2024 и подсобила Украине – Кейн и Беллингем сделали результат
Англия в топ-матче победила Италию (3:1) и оформила официальную квалификацию на чемпионат Европы.
В Лондоне встречались фавориты нашей группы. Украина пыталась одержать обязательную победу над Мальтой и болела за Англию в параллельном матче. Главный конкурент "сине-желтых" – Италия, поэтому каждая потеря очков апеннинцев нам на пользу.
Украина одолела Мальту, вернувшись на вторую позицию в группе – судьба прямой путевки на Евро определится в игре с Италией
Два героя выводят Англию на Евро
Англия больше владела мячом, но атаковала не слишком оригинально. Способы обострения легко читались: навесы Триппьера и Уокера, рывки Рашфорда в свободные зоны. За нестандартные решения отвечали Кейн и Беллингем.
Именно они организовали гол, заработав пенальти. Харри бросил в прорыв Джуда, тот подставился под нарушение, а капитан затем реализовал 11-метровый. Еще был хитрый пас в разрез от Беллингема, которым не воспользовался Фоден.
Италия показала классные атаки
Однако к тому времени Англия уже проигрывала. Италия тщательно подходила к построению каждой атаки и создавала хорошие моменты. Слева гости строили комбинации с участием Удоджи, Бареллы и Эль-Шаарави, а справа – изолировали Ди Лоренцо под кроссы в штрафную.
Так возник первый гол. Италия провела мяч от собственных ворот к чужим серией продуманных передач – Ди Лоренцо прострелил, Скамакка забил. Ди Лоренцо еще раз остро отдавал, а Скамакка еще раз завершал с выгодной позиции. Удоджи открылся под пас и бил в упор.
Беллингем и Кейн добили "Скуадру Аздурру"
Второй тайм начался с интенсивной игры от обеих команд. Победителем из такой картины вышла Англия, за которую играет Беллингем. Джуд способен лучше отработать каждый эпизод. Так и вышло.
Лидер Реала в подкате выиграл мяч у собственных владений и сразу рванул в контру. Получив пас, Джуд перекинул соперника и отдал на фланг Рашфорду. А тот в фирменном стиле сместился в центр и отличился.
Англия успокоила игру и обрубила все попытки итальянцев отыграться. Кейн дублем снял вопрос об исходе матча. Харри откликнулся на дальний пас, оставил в дураках Скальвини с Бастони и переиграл голкипера.
Результат в пользу Украины
Англия набрала 16 очков и гарантировала себе участие в Евро-2024. Италия с 10 баллами опустилась на третье место группы. Апеннинцев обошла Украина, которая в параллельном матче одолела Мальту и завоевала 13 пунктов.
У Италии матч в запасе против Северной Македонии, а судьба путевки на чемпионат Европы решится 20 ноября в очной встрече итальянцев и украинцев в Леверкузене.