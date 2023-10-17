Финляндия и Казахстан сыграли в 8 туре квалификации на чемпионат Европы-2024. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Евро-2024, квалификация, 8-й тур

Группа H

Финляндия – Казахстан – 1:2

Голы: Тейлор, 28 – Зайнутдинов, 77 (пен), 89

Обе сборные еще сохраняли шансы на второе место, но для этого нужно было обязательно набирать три очка. Финляндия в первом тайме имела больше моментов, но смогла реализовать только один.

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Подопечные Канервы забили на 28-й минуте. Роберт Тейлор – одноклубник Лионеля Месси и Сергея Кривцова в Интере Майами – ударом со штрафного открыл счет. Есть вопросы к киперу гостей – Игорь Шацкий неудачно выставил стенку и сам не спас. Этот гол стал единственным в первом тайме.

После сильных 45-ти минут финны начали откровенно клеить дурака. Наказание не заставило себя ждать. Если первый момент Казахстан не использовал (перекладина сыграла за хозяев), то на 75-й минуте гости получили право на пенальти за игру рукой. Зайнутдинов 11-метровый реализовал, а на 89-й минуте он же ударом головой принес Казахстану победу!

Казахстан набрал 15 очков и поднялся на третье место, обойдя Финляндию, у которой осталось 12. У Дании и Словении по 16 баллов и матч в запасе. Финны, похоже, попытаются выйти на Евро только через плей-офф Лиги наций.

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