В пятницу, 13 октября, состоялись поединки 7-го тура квалификации на чемпионат Европы в группах B, F и J. Счета и обзор матчей читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Европы-2024, 7-й тур

Группа B

Ирландия – Греция – 0:2

Голы: Якумакис, 20, Масурас, 45+4

Группа F

Австрия – Бельгия – 2:3

Голы: Лаймер, 73, Забитцер, 84 (пен) – Люкебакио, 12, 55, Лукаку, 58

Удаление: Онана, 78

Группа J

Исландия – Люксембург – 1:1

Голы: Оскарссон, 23 – Жерсон Родригес, 46

Лихтенштейн – Босния и Герцеговина – 0:2

Голы: Рахманович, 14, Стеванович, 41

Португалия – Словакия – 3:2

Голы: Рамуш, 18, Роналду, 29 (пен), 72 – Ганцко, 69, Лоботка, 80

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Победитель матча Австрия – Бельгия досрочно выходил в финальную часть чемпионата Европы от группы F. Гостям удался быстрый гол. Люкебакио сделал все сам – ворвался с правого фланга в штрафную и пробил в дальний угол. До перерыва австрийцы играли значительно острее команды Доменико Тедеско, но свои возможности упустили. Впрочем, это явно был вечер бельгийцев. Люкебакио на старте второго тайма оформил дубль ударом из-за пределов штрафной. Рикошет от защитника сыграл за гостей. И тут же Доку с Лукаку разогнали контратаку, завершившуюся точным ударом Ромелу.

Лаймер бильярдным ударом сократил отставание Австрии, а Забитцер с пенальти закрутил интригу. Бельгия доигрывала в меньшинстве, но устояла. "Красные дьяволы" едут на Евро-2024, гарантировав себе минимум второе место. У Австрии осталось 13 очков и отрыв от Швеции в 7 баллов (скандинавы имеют игру в запасе).

В группе J Португалии, чтобы выйти на Евро, нужно было обыгрывать Словакию. Криштиану Роналду и компанию устраивала даже ничья при поражении Люксембурга в Исландии. Сам CR7, к слову, перед игрой получил награду по случаю 200-го матча за Португалию, который сыграл в июне на выезде против Исландии.

Уже на старте игры Роналду мог забить пяткой – Дубравка и защитники с трудом отбились после серии ударов. Правда, был офсайд. Но и словаки имели свой шанс – Кошта и перекладина спасли Португалию. Счет на 18-й минуте открыли хозяева. Бруну Фернандеш навесил, Рамуш головой замкнул. Хавбек МЮ мог делать счет 2:0 – Дубравка был на высоте. Но и кипер был бессилен после удара Роналду с пенальти, назначенного за игру рукой. Криштиану забил 124-й гол за сборную, обновив мировой рекорд. Впоследствии Роналду мог делать дубль, но на добивании промахнулся в пустые ворота. Пример с партнера взял Рамуш, попавший в стойку пустых ворот. На десерт Криштиану пробил через себя выше ворот.

После перерыва эгоизм продемонстрировал Канселу, откровенно проигнорировавший партнера, который мог выйти один на один. Защитник Барсы пробил сам и не попал. Расплата пришла сразу – дальний удар и рикошет от Антониу Силвы стал голевым. Первый пропущенный мяч португальцев в отборе. В то время команды уже играли под сильным ливнем, который накрыл Драгау. Правда, интрига жила недолго – Роналду оформил дубль. Второй ассист в активе Бруну. Словакия ответила шедевром Лоботки, который пушечным ударом не оставил шансов Коште. Даже Роналду поздравил хавбека Наполи с этим голом. 3:2 – Португалия едет на чемпионат Европы.

️ ???? | Portugal 3-2 Slovakia | Stanislav Lobotkapic.twitter.com/zflUJlheKt — FootColic ️ (@FootColic) October 13, 2023

В других матчах этой группы Жерсон Родригес забил за Люксембург. Скандальный форвард, все еще принадлежащий Динамо, очень удачно вернулся в национальную команду после дисциплинарного наказания. Нападающий вышел на замену после перерыва и отличился менее чем через минуту. Точный удар из-за пределов штрафной в угол ворот. Этот гол стал последним в матче – 1:1.

Босния и Герцеговина без проблем справилась с Лихтенштейном благодаря двум голам до перерыва и с 9 очками еще сохраняет шансы на второе место. Отставание от Словакии составляет 4 очка, от Люксембурга – 2.

В группе B Греция вырвалась на второе место, одолев на выезде Ирландию. Еще до перерыва подопечные Густаво Пойета забили дважды, а во втором тайме удержали преимущество. 0:2 – Ирландия потеряла шансы на чемпионат Европы, греки оторвались от Нидерландов, с которыми сыграют в следующем туре.