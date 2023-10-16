В понедельник, 16 октября, состоялись матчи 8-го тура квалификации на чемпионат Европы-2024 в группах B и F. Результат и обзор поединков Греция – Нидерланды, Бельгия – Швеция и Гибралтар – Ирландия читайте на "Футбол 24".

Евро-2024, квалификация. 8-й тур

Группа B

Греция – Нидерланды – 0:1

Гол: ван Дейк, 90+2 (пен)

Нереализованный пенальти: Вегхорст, 28

Гибралтар – Ирландия – 0:4

Голы: Фергюсон, 8, Джонстон, 28, Догерти, 60, Робинсон, 80

Группа F

Бельгия – Швеция – 1:1 (матч прекращен после первого тайма)

Голы: Лукаку, 31 (пен) – Дёкереш, 15

Центральным матчем дня был поединок Греция – Нидерланды. После поражения от Франции "оранье" опустились на третье место группы B, поэтому команде Рональда Кумана нужно было выигрывать в Афинах. Именно греки на момент начала игры занимали второе место, оторвавшись на три очка.

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Лучший шанс в первом тайме упустили гости. Ван Дейка завалили в штрафной, но исполнявший пенальти Вегхорст не смог переиграть Влаходимоса. Подопечные Кумана получили право на еще один пенальти уже в компенсированное время. К мячу подошел ван Дейк, принесший Нидерландам победу и выход на промежуточное второе место!

Во втором матче группы B встречались аутсайдеры – Гибралтар принимал Ирландию. Главная интрига заключалась в том, сумеют ли хозяева забить хотя бы гол. Предыдущие 5 поединков Гибралтар проиграл с общим счётом 0:17. Не удалось – поражение 0:4. Ирландия порадовала свое эго, набрав 6 очков в отборе.

Поединок группы F Бельгия – Швеция турнирного значения уже не имел. Победа Австрии над Азербайджаном принесла ей минимум второе место и путевку на чемпионат Европы. Бельгийцы вышли туда еще по итогам прошлого тура. В первом тайме команды обменялись голами – на мяч Декереша хозяева ответили точным ударом Лукаку с пенальти.

А на второй тайм команды уже не вышли. Перед матчем произошла трагедия – террорист убил двух фанатов сборной Швеции. Правительство Бельгии обьявило максимальный уровень угрозы, а болельщикам запретили покидать стадион, поскольку подозреваемого задержать не удалось. Матч решили не доигрывать – его судьбу определит УЕФА.

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