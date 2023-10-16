Сборная Швеции решила не продолжать игру с Бельгией после новостей о террористической атаке на своих болельщиков в Брюсселе перед матчем отбора на Евро-2024.

В понедельник, 16 октября, в Брюсселе были застрелены два шведских болельщика, которые приехали на матч своей сборной в рамках отбора к Евро-2024. Злоумышленник записал видео, в котором заявил, что застрелил трёх шведов, и что в такой варварский способ он мстит за смерть мусульман.

Террорист застрелил двух болельщиков сборной Швеции в Брюсселе – матч сборных не отменили

Игроки сборной Швеции узнали новости об атаке на своих болельщиков лишь в перерыве матча. Футболисты посоветовались между собой и решили не продолжать игру. Игроки сборной Бельгии их в этом поддержали, информирует HLN.

Согласно правилам, УЕФА не может отменить матч по просьбе обеих команд – принять такое решение имеет право только правительство страны-хозяина. В конце концов правительство Бельгии приняло решение об отмене игры, первый тайм которой завершился со счётом 1:1. На гол Виктора Дьёкереша Ромелу Лукаку ответил точным ударом с пенальти.

Отметим, что на игре в Брюсселе присутствовал бывший премьер-министр Швеции Фредерик Рейнфельдт.

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