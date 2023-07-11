На молодежном чемпионате Европы две команды слишком выделялись на фоне других.

УЕФА объявил символическую сборную по итогам турнира, который принимали Румыния и Грузия.

Англия стала чемпионом Европы, обыграв Испанию – кипер отразил пенальти на 90+9 и принес первый титул за 39 лет.

Все места распределили между собой финалисты Евро. Англия делегировала 6 представителей, а Испания – 5. У сборной Украины также хватало ярких выступлений (Трубин, Таловеров, Судаков, Бондаренко и т.д.), однако преимущество двух грандов было слишком заметным. В полуфинале испанцы разбили наших ребят со счетом 5:1, а Англия уничтожила Израиль (3:0).

Напомним, следующий молодежный Евро состоится в 2025 году в Словакии. До этого сборная Украины успеет выступить на парижской Олимпиаде.

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