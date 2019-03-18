Евро-2020: Украина начала подготовку к первым матчам отбора – прямая трансляция пресс-конференции Андрея Шевченко

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко проведет специальную пресс-конференцию, которая посвящена старту подготовки к матчам отбора Евро-2020 против Португалии и Люксембурга.

Сегодня сборная Украины начала подготовку к первым поединкам отбора на Евро-2020 против команд Португалии и Люксембурга. 26 игроков национальной команды уже собрались в Киеве.

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По этому поводу наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко в конференц-зале НСК Олимпийский проведет специальную пресс-конференцию. Мероприятие начнется в 17:00, а уже в 18:00 сборная Украины проведет первую в 2019 году открытую тренировку.

Напомним, матч Португалия – Украина состоится 22 марта в Лиссабоне, а уже 25 марта "сине-желтые" тоже на выезде сыграют против Люксембурга.

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