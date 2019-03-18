Пока Роналду готовился забивать Украине, фанаты сдавали билеты, или Португалия ждет камбэк "лучшего игрока мира"

Криштиану Роналду готовится сыграть первый матч в составе сборной Португалии за 9 месяцев. Сборная Украины, как оказалось, станет его следующим соперником после избиения Атлетико.

После того, как Роналду отгрузил Атлетико 3 гола в Лиге чемпионов, организовав удивительный камбэк Юве, он получил 10-дневный отдых. Благодаря решению главного тренера Старой Синьоры Масимилиано Аллегри 34-летний португалец даже не поехал на выездной матч против Дженоа. Ювентус проиграл впервые в сезоне, но это вряд ли способно огорчить команду, которая лидирует в Серии А с 15-очковым отрывом – Скудетто никуда и так не денется.

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Сам руководитель туринского клуба заявил, что нарочно предоставил отдых своему лидеру: "Я не жалею, что не взял его в Геную. Сегодня нам не помог бы выиграть даже Господь Бог. Криштиану нужен отдых, ведь дальше он сыграет 2 матча за сборную Португалии. Мы не можем рисковать его здоровьем".

Отметим, что португальцев ждут матчи против главных конкурентов в отборе Евро-2020 – Украина будет первым соперником (22-го марта), а Сербия сразу за нами (25-го марта). Более того, после этого свой следующий матч фавориты группы сыграют снова против сербов 7 сентября.

Наставник действующих чемпионов Европы даже выразил определенное недовольство тяжелым календарем на старте квалификации, но принял правила игры и озвучил амбициозную задачу: "Мы хотим сделать невозможно, защитить наш титул новой победой. Только одной команде это удавалось. Мы хотим повторить результат Испании. Будет непросто, ведь из-за выступления в финале Лиги наций мы пропустим тур и сыграем против Сербии дважды подряд".

Интересно, что у болельщиков четвертьфиналиста Лиги чемпионов 2018/19 сдали нервы. Как только некоторые фанаты Ювентуса узнали, что Роналду не сыграет против Дженоа, они начали сдавать приобретенные ими билеты на игру. Более того, как пишет Corriere della Sera, даже болельщики генуэзской команды взяли пример со своих визави. Группы тифози обеих клубов бомбардировали телефонные линии "грифонов" как принимающей стороны, требуя возврата денег из-за то, что не смогли увидеть игрока-икону собственными глазами. И действительно, с Криштиану в Италии такого еще не было – это первый случай, когда он оказался за пределами заявки на игру Ювентуса, хотя в предыдущем туре с Удинезе он также не сыграл, просидев на скамейке запасных.

Роналду в последний раз играл за Португалию еще 30 июня 2018-го года на стадии 1/8 финала ЧМ-2018 против Уругвая (1:2). "Возвращение Криштиану – вполне нормальное. Это было целесообразно. Мы знали, что он придет на этом этапе. Это просто лучший игрок мира, который возвращается в свою команду. Любая команда сильнее с ним, и мы не станем исключением. Он – португалец, ему нравится быть в этой команде. Роналду всегда отдавал все для своей страны, будучи очень важным для сборной", – рассказал наставник национальной команды Португалии Фернанду Сантуш.

Специалист, который привел следующего соперника Украины к триумфу на Евро-2016, считает, что столько классную игру, как в ЛЧ, КР7 уже демонстрировал и на уровне сборных. "Его игра против Атлетико? Я не был удивлен. Нечто подобное он уже сделал с Испанией на Чемпионате мира и в других матчах. Я был удивлен им лишь однажды, когда познакомился с 18-летним Роналду".

Отметим, что Криштиану забил в текущем сезоне 24 гола и сделал 12 ассистов за 36 матчей во все турнирах. На гол в среднем еме требуется 126 минут. Матч Португалия – Украина станет первым для Роналду в сборной после перехода в Ювентус. С начала 2019-го экс-бомбардир Реала забил 9 мячей и отдал 4 голевых паса за 12 игр.

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