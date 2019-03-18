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Євро-2020: Україна розпочала підготовку до перших матчів відбору – пряма трансляція прес-конференції Андрія Шевченка

16:40 207 Читать на русском
Євро-2020: Україна розпочала підготовку до перших матчів відбору – пряма трансляція прес-конференції Андрія Шевченка
Андрій Шевченко / фото: ФФУ

Наставник збірної України Андрій Шевченко проведе спеціальну прес-конференцію, яка присвячена старту підготовки до матчів відбору Євро-2020 проти Португалії та Люксембурга.

 

Сьогодні збірна України розпочала підготовку до перших поєдинків відбору на Євро-2020 проти команд Португалії та Люксембурга. 26 гравців національної команди вже зібрались у Києві.

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З цього приводу наставник "синьо-жовтих" Андрій Шевченко у конференц-залі НСК Олімпійський проведе спеціальну прес-конференцію. Захід розпочнеться о 17:00, а вже о 18:00 збірна України проведе перше у 2019 році відкрите тренування.

Нагадаємо, матч Португалія – Україна відбудеться 22 березня у Лісабоні, а вже 25 березня "синьо-жовті" теж на виїзді зіграють проти Люксембурга.

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Теги
Португалія - Україна Головне Україна Україна Збірна України Відеоновини Євро-2020 Андрій Шевченко Андрій Шевченко Люксембург - Україна
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