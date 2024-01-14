"В чем секрет успеха? Я упорно работаю на каждой тренировке. Помню, когда получил травму в июле, начал тренироваться с нашими физиологами, и очень много работал, чтобы вернуться.

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Каждая тренировка была тяжелой для меня, и сейчас адаптируюсь к лиге, что очень важно. Я уже привык играть против сильных команд и чувствую себя более уверенно, когда выхожу на поле. Я всегда стремлюсь быть лучшим и становиться лучшим игроком, и эта мотивация действительно помогает мне двигаться вперед.

Первые несколько месяцев понадобилось время, чтобы приспособиться к новому менеджеру с новыми идеями и правилами. Это нормально, но сейчас все понимают правила и то, что Шон Дайч от нас ожидает. Он не очень много говорит. Обычно коротко, и его легко понять. Мне это нравится, потому что я знаю, чего он хочет, и он приносит хорошее настроение в раздевалку.

Дайч сказал мне после игры, кажется с Челси, что я был потрясающий. До этого он просто говорил: "Все хорошо", или что-то вроде этого, но после той игры он сказал: "Потрясающе". Это было приятно!

Тренер дал понять, что хочет, чтобы я выигрывал индивидуальные дуэли, хорошо защищался, но также участвовал в атаках. Очевидно, что он хочет, чтобы я был рассудительным. Если мы противостоим хорошим атакующим командам с сильными вингерами, то он не захочет, чтобы я чрезмерно отдавался атаке. Я должен быть благоразумным и выбирать моменты, чтобы подключиться к игре", – рассказал украинец в интервью клубному сайту.

Напомним, что Виталий Миколенко выступает за Эвертон с января 2022 года. В общей сложности он сыграл за "ирисок" 70 матчей, в которых забил три гола.

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