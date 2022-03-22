Лідер збірної України Андрій Ярмоленко висловився про півфінал плей-офф кваліфікації на Мундіаль проти Шотландії. Дуель мала відбутись 24 березня, але через війну була перенесена на червень.

"Зараз важко думати про футбол, але я скажу, що, як ми можемо вийти на футбольне поле і не віддати всі сили, якщо ця гра буде, дивлячись на те, як борються наші люди.

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Звичайно, потрібно тренуватися, потрібна підготовка, але нам 100% буде важко, тому що багато хто з хлопців сидить в Україні, не тренується. Хтось тримає в руках автомат, хтось розвозить їжу, зараз про футбол ніхто не думає. Але коли буде ця гра – ось скільки буде сил, всі ми й віддамо.

Так, я читав, що нам хочуть подарувати путівку на чемпіонат світу, але вважаю, що це неправильно. У нас є руки, ноги, футбольне поле, ми маємо вирішувати все там. Допоможіть нам зупинити цю війну, закрийте небо, а ми все вирішимо на футбольному полі. Хто сильніший, той і поїде на чемпіонат світу", – сказав Ярмоленко в інтерв'ю Денисов Time.

Нагадаємо, нещодавно виконавчий директор Футбольної асоціації Уельсу заявив, що ФІФА розглядає можливість надання збірній України прямої путівки на чемпіонат світу 2022 року. Втім, є нюанси.

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