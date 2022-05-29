"Единственная конкретика насчет УПЛ – это то, что сезону 2022/23 – быть, это однозначно. Представители всех клубов поддержали это решение! Дальше вопрос – где состоятся эти матчи? Как? И в каком формате? Здесь договорились, что рабочая группа будет работать именно над форматом. Есть 9 вариантов: где и как продолжать. Но большинство клубов единодушно в том, чтобы проводить чемпионат именно в Украине. Конечно, если это позволит обстановка и военно-гражданская администрация.

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Соответственно, мы обратились в УАФ, чтобы они провели переговоры с руководством страны по поводу возможности проведения чемпионата Украины. Поэтому конкретики как таковой еще нет. Ибо решение не принималось. Договорились, что Десна и Мариуполь не будут участвовать в этом сезоне. Зайдут Кривбасс и Металлист. Но и Десна, и Мариуполь сохранили за собой право возобновиться уже в следующем сезоне, когда выгоним оккупантов из Мариуполя и всей Украины.

Также говорили об U-19. Скорее всего, где будет играть основная команда, там будут проводить свои матчи U19. Что касается женских команд, то такого разговора не было. Но я думаю, что этот вопрос решится сразу, когда определимся с основными командами", – отметил Надеин в комментарии официальному сайту Вереса.

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