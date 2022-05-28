"Моя позиция такова – я за то, чтобы чемпионат Украины проходил на территории Украины, соблюдая все нормы безопасности! Другой альтернативы не вижу вообще. Хочу, чтобы мы показали всему миру, что Украина – сильная нация, и мы ничего не боимся!

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Вариант с проведением чемпионата за границей мы сможем обсуждать только тогда, когда увидим на столе разрешение УЕФА, а его сейчас нет

Сегодня в Украине нет полностью безопасного места, ракеты могут прилететь куда угодно. Могу сказать, что в Киеве создана хорошая инфраструктура для проведения матчей: есть много отелей, тренировочные поля, которые Динамо готово предоставить украинским клубам.

Степень безопасности в Киеве и Львове на сегодня абсолютно одинакова. Мое предложение – провести чемпионат в этих городах. Можно разбить команды по региональным группам. Например, Заря, Днепр, Шахтер, Динамо играют в Киеве, остальные команды – во Львове. Надо садиться и обсуждать все эти моменты", – сказал Суркис в комментарии FanDay.

Напомним, по итогам встречи руководства и клубов УПЛ было согласовано, что окончательное решение относительно формата чемпионата, страны проведения и игрового календаря будут принимать по результатам работы профильных рабочих групп и консультаций с властями Украины и военными администрациями.

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