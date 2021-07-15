"Чем вторые сборы отличаются от первых? Принципиально ничем, такая же подготовка. Стараемся выполнять все, что от нас требуют тренеры.

Динамо интересуется форвардом сборной Хорватии

Беговые упражнения пока еще немного присутствуют. Но есть и игровые серии. К тому же у нас впереди много спаррингов. Хотя больше всего я жду встречи с Атлетиком и Вильярреалом.

Бывает, вратари остаются после тренировки, а все полевые игроки выполняют серию ударов с линии штрафной. Киперы говорят, сколько голов максимум они пропустят. И если мы забьем меньше, то кувыркаемся через голову", – цитирует Шабанова официальный сайт Динамо.

Напомним, на втором сборе киевляне уже провели контрольные матчи с Серветтом (1:1), и Сьойоном (2:0). Впереди подопечных Мирчи Луческу ждут противостояния с Эвианом (15 июля), Ниццей (17 июля), Этуалем (18 июля) и Атлетиком (20 июля). Также у динамовцев запланированы поединки с Вильярреалом (26 июля) и Интером (14 августа).

Динамо уверенной победой над Сьоном одолело ничейный синдром на сборах – Шкурин забил, Супряга и Кулач разочаровали