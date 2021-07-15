"Чим другі збори відрізняються від перших? Принципово нічим, така ж сама підготовка. Намагаємося виконувати все, що від нас вимагають тренери.

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Бігові вправи поки ще трохи присутні. Але є й ігрові серії. До того ж у нас попереду багато спарингів. Хоча найбільше я чекаю зустрічі з Атлетіком і Вільяреалом.

Буває, воротарі залишаються після тренування, а всі польові гравці виконують серію ударів з лінії штрафного майданчика. Кіпери кажуть, скільки голів максимум вони пропустять. І якщо ми заб'ємо менше, то перекидаємося через голову", – цитує Шабанова офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, на других зборах кияни вже провели контрольні матчі зі Серветтом (1:1), та Сьойоном (2:0). Попереду на підопічних Мірчі Луческу чекають протистояння з Евіаном (15 липня), Ніццою (17 липня), Етуалем (18 липня) та Атлетіком (20 липня). Також у динамівців заплановані поєдинки з Вільяреалом (26 липня) та Інтером (14 серпня).

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