Форвард загребского Динамо Бруно Петкович попал в сферу интересов Динамо, сообщает FanDay.

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Интересоваться звездным бомбардиром киевляне начали еще в тот период, когда у них было два полноценных нападающих – Владислав Супряга и Артем Беседин (первого сейчас связывают с переходом в Дженоа, а второй вылетел на полгода из-за травмы).

Сейчас интерес восстановился, но "бело-синих" отпугивает цена. В июне 2019 года загребцы выкупили соотечественника у Болоньи за ​​1 млн евро, однако сейчас Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 12 млн евро.

По информации Футбол 24 Динамо Загреб хочет за своего футболиста 25 млн евро, а среди претендентов – Боруссия Д, РБ Лейпциг и ряд итальянских клубов.

К слову, контракт Петковича с загребским Динамо рассчитан до 30 июня 2024 года. Интересно, что хорватский клуб стал для Бруно первым на родине – до этого он всю карьеру провел в Италии.

За сборную Хорватии нападающий выступает с начала 2019 года. На Евро-2020 провел 4 матча, результативными действиями не отличался.

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