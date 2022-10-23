"Если Тоттенхэм – то только резерв": Моралес оценил трансферные перспективы Малиновского
Известный комментатор Роберто Моралес проанализировал, где лучше всего мог бы раскрыть свой потенциал украинский полузащитник Руслан Малиновский.
"У Малиновского есть только рынок Италии, серьезно. Там он себя зарекомендовал, там его знают, на этом рынке работают люди, которые его ведут, и они могут там его предложить.
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Это команды любого уровня от Интера и, возможно, немного ниже. В любом случае, именно там его хорошо знают как футболиста и там он имеет положительное резюме.
Другие лиги? Очень сложно. Франция и Испания ‒ считаю, что там нет вариантов. Англия? Много говорили перед этим сезоном, что был к нему интерес. И Англия ‒ это вообще такая футбольная страна, что, когда возникает интерес к определенному человеку, то потом он может быть подхвачен другими. Но я не вижу четкой стратегии работы над этим рынком. Это может случиться, но Италия – в первую очередь. Там он создал себе хорошее имя и я вижу логику в том, чтобы в Италии Руслану продолжать его карьеру.
Насчет команд, которые реально хотели Руслана... Марсель – это дикий клуб. Они много чего хотят. Это, кстати, единственный клуб во Франции, где желания превышают стратегию. А Тоттенхэм для Руслана – реально только резерв", – сказал Моралес в комментарии FanDay.
Напомним, в текущем сезоне Малиновский потерял место в основе Аталанты. Украинец сыграл 9 матчей (1 гол, 1 ассист), но суммарно набрал всего 325 минут. Контракт Руслана с итальянским клубом действует до лета 2024 года.
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