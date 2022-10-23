"У Малиновского есть только рынок Италии, серьезно. Там он себя зарекомендовал, там его знают, на этом рынке работают люди, которые его ведут, и они могут там его предложить.

Малиновский остается приоритетом для именитого участника ЛЧ

Это команды любого уровня от Интера и, возможно, немного ниже. В любом случае, именно там его хорошо знают как футболиста и там он имеет положительное резюме.

Другие лиги? Очень сложно. Франция и Испания ‒ считаю, что там нет вариантов. Англия? Много говорили перед этим сезоном, что был к нему интерес. И Англия ‒ это вообще такая футбольная страна, что, когда возникает интерес к определенному человеку, то потом он может быть подхвачен другими. Но я не вижу четкой стратегии работы над этим рынком. Это может случиться, но Италия – в первую очередь. Там он создал себе хорошее имя и я вижу логику в том, чтобы в Италии Руслану продолжать его карьеру.

Насчет команд, которые реально хотели Руслана... Марсель – это дикий клуб. Они много чего хотят. Это, кстати, единственный клуб во Франции, где желания превышают стратегию. А Тоттенхэм для Руслана – реально только резерв", – сказал Моралес в комментарии FanDay.

Напомним, в текущем сезоне Малиновский потерял место в основе Аталанты. Украинец сыграл 9 матчей (1 гол, 1 ассист), но суммарно набрал всего 325 минут. Контракт Руслана с итальянским клубом действует до лета 2024 года.

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