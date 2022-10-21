Полузащитник Аталанты и сборной Украины может сменить клуб уже зимой. В его услугах все еще заинтересован Марсель.

Летом 29-летним Малиновским интересовался Марсель, однако хавбек остался в Аталанте, которая после 10-ти туров идет второй в Серии А. Французский клуб не потерял интереса к Руслану и попытается подписать его зимой, сообщает News365.fr.

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Главный тренер Марселя Игор Тудор хочет усилить атаку, а Малиновский является приоритетным вариантом. Провансальцы рассчитывают, что Аталанта может отпустить украинца в зимнее окно. В пользу потенциального перехода могут сыграть дружеские отношения игрока с Хавьером Рибалтой – спортивным директором Марселя. После побед французской команды в Лиге чемпионов над Спортингом Малиновский якобы писал руководителю Марселя сообщения с поздравлениями.

В сезоне 2022/23 Малиновский потерял место в основе Аталанты. Украинец сыграл 9 матчей (1 гол, 1 ассист), но суммарно набрал всего 325 минут. Контракт Руслана с итальянским клубом действует до лета 2024 года. Кроме Марселя, на него претендуют английские Тоттенхэм и Ноттингем Форест, а также миланский Интер.

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