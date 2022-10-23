"Якщо Тоттенхем – то лише резерв": Моралес оцінив трансферні перспективи Маліновського
Відомий коментатор Роберто Моралес проаналізував, де міг би найкраще розкрити свій потенціал український півзахисник Руслан Маліновський.
"Маліновський має лише ринок Італії, серйозно. Там він себе зарекомендував, там його знають, на цьому ринку працюють люди, які його ведуть, і вони можуть там його запропонувати.
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Це команди будь-якого рівня – від Інтера і, можливо, трохи нижче. У будь-якому разі, саме там його добре знають як футболіста, і він там має позитивне резюме.
Інші ліги? Дуже складно. Франція та Іспанія – вважаю, що там немає варіантів. Англія? Багато говорили перед цим сезоном, що був до нього інтерес. Але Англія – це взагалі така футбольна країна, що коли виникає інтерес до певної людини, то потім він може бути підхоплений іншими. Але я не бачу чіткої стратегії роботи над цим ринком. Це може статися, але Італія – насамперед. Там він створив собі гарне ім'я, і я бачу логіку в тому, щоб Руслану продовжувати кар'єру саме в Італії.
Щодо команд, які реально хотіли Руслана... Марсель – це дикий клуб. Вони багато чого хочуть. Це, до речі, єдиний клуб у Франції, де бажання перевищують стратегію. А Тоттенхем для Руслана – реально тільки резерв", – сказав Моралес у коментарі FanDay.
Нагадаємо, у поточному сезоні Маліновський втратив місце в основі Аталанти. Українець зіграв 9 матчів (1 гол, 1 асист), але сумарно набрав лише 325 хвилин. Контракт Руслана з італійським клубом чинний до літа 2024 року.
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