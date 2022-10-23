"Маліновський має лише ринок Італії, серйозно. Там він себе зарекомендував, там його знають, на цьому ринку працюють люди, які його ведуть, і вони можуть там його запропонувати.

Маліновський залишається пріоритетом для іменитого учасника ЛЧ

Це команди будь-якого рівня – від Інтера і, можливо, трохи нижче. У будь-якому разі, саме там його добре знають як футболіста, і він там має позитивне резюме.

Інші ліги? Дуже складно. Франція та Іспанія – вважаю, що там немає варіантів. Англія? Багато говорили перед цим сезоном, що був до нього інтерес. Але Англія – це взагалі така футбольна країна, що коли виникає інтерес до певної людини, то потім він може бути підхоплений іншими. Але я не бачу чіткої стратегії роботи над цим ринком. Це може статися, але Італія – насамперед. Там він створив собі гарне ім'я, і ​​я бачу логіку в тому, щоб Руслану продовжувати кар'єру саме в Італії.

Щодо команд, які реально хотіли Руслана... Марсель – це дикий клуб. Вони багато чого хочуть. Це, до речі, єдиний клуб у Франції, де бажання перевищують стратегію. А Тоттенхем для Руслана – реально тільки резерв", – сказав Моралес у коментарі FanDay.

Нагадаємо, у поточному сезоні Маліновський втратив місце в основі Аталанти. Українець зіграв 9 матчів (1 гол, 1 асист), але сумарно набрав лише 325 хвилин. Контракт Руслана з італійським клубом чинний до літа 2024 року.

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