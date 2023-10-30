"Действительно ли это команда Мирчи Луческу? Насколько главный тренер руководил процессом? У меня очень большие сомнения. Я видел эмоции игроков и они мне не нравятся, по моему убеждению, некоторые футболисты Динамо устали от тренера. Динамо больше не является лидером УПЛ по потерянным очкам, но является лидером по непонятности.

"Луческу ничего больше дать Динамо не может":Сабо уничтожил румына после продолжения неудачной серии "бело-синих" в УПЛ

То, что происходит в Динамо перед матчем с Шахтером – это практически то же самое, что где-то месяц происходило в самом Шахтере. Футболисты проходят и ничего не хотят говорить. Раньше я критиковал игроков: ну проиграли, но выйдите, объясните.

Я наверное впервые понял, что им нечего сказать, они так и говорят: "Нам нечего сказать" после матча с СК Днепр-1. Мне кажется, что если они скажут то, что думают – будет информационная бомба. Может они скажут после Шахтера, тут в зависимости от результата и развития самого матча", – поделился Зверов на YouTube-канале ПроФутбол Digital.

Напомним, что Динамо сейчас занимает седьмое место в УПЛ, имея в активе 16 очков и 3 игры в запасе. В следующем туре киевляне сыграют в Классическом против Шахтера, поединок запланирован на 3 ноября, начало в 17:00.

Кто на самом деле притесняет Динамо – экс-динамовец тянет украинский Лестер, теории заговора в УПЛ и беда Луческу