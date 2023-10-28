"В каждой игре Динамо и пропускает, и мало создает. Одно название осталось от Динамо. А игры как таковой нет. Нет скоростного футбола. Есть переводы слева-направо через середину, через Бражка. Но что дальше? Я не вижу скоростных забеганий. А когда пытаются идти через центр, попадают в скопление соперников. И каждый раз одно и то же. А стопроцентных моментов в этой игре я и не вспомню.

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Что надо делать, чтобы что-то изменилось в Динамо? Остается ждать. Наверное, Луческу ничего больше дать команде не может, а уходить не хочет. Уволить его не могут, потому что за это надо платить. Вот все и остается, как есть", – поделился Сабо в комментарии УПЛ ТБ.

К слову, ничья с Колосом стала уже третьим матчем подряд, в котором Динамо не смогло одержать победу – киевляне перед этим проиграли Полесью и СК Днепр-1.

Динамо вдесятером удержало ничью с Колосом – киевляне не выиграли в третьем матче подряд, Ванат пропустит Классическое