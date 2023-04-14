"Джуд Беллингем? Мне нечего сказать об этом. Мы не говорим об игроках, которых мы подписываем или не подписываем, зачем мне говорить о таких спекуляциях? Об этом нечего сказать. Но я никогда не понимал, почему мы постоянно говорим о том, чего теоретически быть не может.

Ливерпуль выбыл из борьбы за Беллингема – Клопп поддержал решение

Мы не можем подписать шесть игроков летом, например, по 100 миллионов фунтов каждый. Вы должны осознать, что вы можете сделать, сколько денег у вас есть, а затем работать с этим. Это работа, которую нужно сделать. Мы не дети. Если бы вы спросили пятилетнего малыша, что он хочет на Рождество, и он ответил бы "Феррари", вы бы не сказали, что это хорошая идея. Вы сказали бы, что это слишком дорого, и все равно вы не можете на нем ездить. Если этот ребенок всю свою жизнь будет несчастным из-за того, что у него нет "Феррари", это будет действительно грустной.

Нужно работать над тем, что ты можешь сделать и это делать. Именно так я работаю всегда. Мы знаем, что нам нужно, понимаем, что хотим и мы стараемся сделать все возможное, чтобы получить это. Но есть моменты, когда нужно принять, что тот или иной шаг нам недоступен. Тогда следует отойти в сторону и заняться другими делами", – цитирует Юргена Клоппа The Athletic.

Напомним, недавно сообщалось, что Ливерпуль отказался от трансфера Беллингема из-за его непомерной стоимости. Отмечалось также, что наставник мерсисайдцев поддержал руководство клуба.

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