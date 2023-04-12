Мерсисайдский клуб передумал покупать Джуда Беллингема из-за высокой цены и решил на сэкономленные деньги усилить несколько линий.

Ливерпуль окончательно отказался от приобретения полузащитник дортмундской Боруссии Джуда Беллингема. Как информирует The Telegraph, мерсисайдцев отпугнула цена в размере 115 млн фунтов.

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Согласно источнику, на сэкономленные деньги боссы "красных" решили усилить сразу несколько линий. Сообщается, что наставник команды Юрген Клопп поддержал решение руководства.

Контракт Беллингема с Боруссией истекает летом 2024 года. Чтобы не потерять игрока бесплатно, руководство "шмелей" намерено выгодно продать Джуда в летнее трансферное окно. На англичанина претендуют Манчестер Сити, Реал, ПСЖ, Челси и Манчестер Юнайтед.

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