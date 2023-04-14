"Джуд Беллінгем? Немає що сказати про це. Ми не говоримо про гравців, яких ми підписуємо або не підписуємо, навіщо мені говорити про такі спекуляції? Про це нема чого сказати. Але я ніколи не розумів, чому ми постійно говоримо про те, чого теоретично не може бути.

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Ми не можемо підписати шістьох гравців влітку, наприклад, по 100 мільйонів фунтів кожен. Ви повинні усвідомити, що ви можете зробити, скільки грошей у вас є, а потім працювати з цим. Це робота, яку потрібно зробити. Ми не діти. Якби ви запитали п’ятирічного малюка, що він хоче на Різдво, і він відповів би "Феррарі", ви б не сказали, що це гарна ідея. Ви б сказали, що це занадто дорого, і все одно ви не можете на ньому їздити. Якщо ця дитина все своє життя буде нещасною через те, що у неї немає "Феррарі", це буде справді сумно.

Потрібно працювати над тим, що ти можеш зробити, і це робити. Так я й працюю завжди. Ми знаємо, що нам потрібно, розуміємо, що хочемо, і ми намагаємося зробити все можливе, щоб отримати це. Але є моменти, коли потрібно прийняти, що той чи інший крок нам недоступний. Тоді варто відійти убік і зайнятися іншими справами", – цитує Юргена Клоппа The Athletic.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялось, що Ліверпуль відмовився від трансферу Беллінгема через його непомірну вартість. Зазначалось також, що наставник мерсисайдців підтримав керівництво клубу.

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