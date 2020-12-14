Нападающий Колоса Евгений Селезнев прокомментировал пенальти, который он заработал в матче 13 тур УПЛ против Динамо (2:2).

Ветеран ковалевцев не имеет никаких сомнений в правильности решения арбитра.

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"Если меня в штрафной локтем ударили в челюсть, то это пенальти? Я не знаю, как они судят", – заявил Селезнев в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, опытный форвард реализовал свой пенальти, а Колос расписал с Динамо ничью 2: 2.

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