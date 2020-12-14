"Если меня ударили локтем в челюсть, то это пенальти?": Селезнев – о неоднозначном эпизоде в матче против Динамо
14:05 - Читати українською
Нападающий Колоса Евгений Селезнев прокомментировал пенальти, который он заработал в матче 13 тур УПЛ против Динамо (2:2).
завершено
54’ Владимир Шепелев
74’ Виктор Цыганков
84’ Виктор Цыганков
Евгений Селезнев 49’
Денис Антюх 87’
49’ Евгений Селезнев
54’ Владимир Шепелев
74’ Виктор Цыганков
84’ Виктор Цыганков
87’ Денис Антюх
Ветеран ковалевцев не имеет никаких сомнений в правильности решения арбитра.
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"Если меня в штрафной локтем ударили в челюсть, то это пенальти? Я не знаю, как они судят", – заявил Селезнев в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.
Напомним, опытный форвард реализовал свой пенальти, а Колос расписал с Динамо ничью 2: 2.
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