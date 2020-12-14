Нападник Колоса Євген Селезньов прокоментував пенальті, який він заробив у матчі 13 тур УПЛ проти Динамо (2:2).

Ветеран ковалівців не має жодних сумнівів щодо правильності рішення арбітра.

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"Якщо мене у штрафному ліктем вдарили у щелепу, то це пенальті? Я не знаю, як вони судять", – заявив Селезньов у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, досвідчений форвард реалізував свій пенальті, а Колос розписав з Динамо нічию 2:2.

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