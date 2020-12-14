"Якщо мене вдарили ліктем у щелепу, то це пенальті?": Селезньов – про неоднозначний епізод у матчі проти Динамо
14:05 - Читать на русском
Нападник Колоса Євген Селезньов прокоментував пенальті, який він заробив у матчі 13 тур УПЛ проти Динамо (2:2).
74’ Віктор Циганков
84’ Віктор Циганков
Євген Селезньов 49’
Денис Антюх 87’
49’ Євген Селезньов
74’ Віктор Циганков
84’ Віктор Циганков
87’ Денис Антюх
Ветеран ковалівців не має жодних сумнівів щодо правильності рішення арбітра.
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"Якщо мене у штрафному ліктем вдарили у щелепу, то це пенальті? Я не знаю, як вони судять", – заявив Селезньов у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.
Нагадаємо, досвідчений форвард реалізував свій пенальті, а Колос розписав з Динамо нічию 2:2.
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