Наставник киевлян выбежал на поле, когда рефери Игорь Пасхал удалил Владимира Шепелева.

Динамо – Колос: Луческу уничтожил VAR, похвалил соперников и раскритиковал своих подопечных

"Эй, судья, здесь вторая желтая! Давай вторую желтую. Там показываешь, а здесь не показываешь. Не моя работа это делать! Ты не сделаешь это – я не могу сделать это. Что ты делаешь?! Везде этот футбол. Я ушел", – ПРОФУТБОЛ Digital расшифровал слова Луческу.

Напомним, Динамо расписало ничью с Колосом и ушло на зимнюю паузу лидером УПЛ.

Динамо – Колос: Луческу со скандалами берет зимнее "чемпионство", или "Браво, Федерация" 14 лет спустя