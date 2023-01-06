"Помню ли свою первую встречу с Виалли после перехода в Сампдорию? Конечно. Сборная СССР под руководством Бышовца играла с Сампдорией. Я начинал матч в форме советской команды, а заканчивал его уже в составе итальянцев.

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Виалли пропускал эту встречу из-за травмы, но находился на стадионе. Он подошел ко мне еще в раздевалке, а потом мы вместе с ним и Манчини сфотографировались перед выходом на поле. У меня где-то есть фото.

Много моментов запомнилось. Это был очень веселый и беззаботный человек, который одинаково хорошо умел и отдыхать, и играть в футбол. Ни разу не видел, чтобы он был в плохом настроении. Человек-оркестр. Если Манчини был мозгом той команды, то Виалли – ее душой.

Когда общались в последний раз? Кажется, это было в апреле 2014 на панихиде нашего тренера Вуядина Бошкова в Генуе. Мы с ним не были близкими друзьями, но я всегда следил за его работой и в Челси, и в сборной Италии, где он исполнял обязанности ассистента Роберто Манчини. Ничто не говорило о том, что он болеет", – поделился Михайличенко в интервью "Український футбол".

Заметим, что Виалли скончался в возрасте 58 лет сегодня, 6 января. Причиной стал рак поджелудочной железы, который неожиданно вернулся после победы над болезнью. Нападающий известен выступлениями, прежде всего, за Сампдорию, а также Кремонезе, Ювентус и Челси. В 1992-м он сменил генуэзцев на туринцев за рекордные к тому времени 16,5 миллиона евро. В составе "Старой синьоры" Виалли выиграл Лигу чемпионов 1996 года. Со сборной Италии, за которую наиграл 59 матчей, завоевал бронзу ЧМ-1990.

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